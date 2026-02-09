Scuola Gandhi di Casoria lezioni nei prefabbricati ma con i condizionatori | l'accordo in Città Metropolitana

La scuola Gandhi di Casoria ha ottenuto un accordo con la Città Metropolitana per migliorare le aule. Attualmente, gli studenti frequentano le lezioni nei prefabbricati, ma ora sarà possibile installare i condizionatori. L’obiettivo è rendere più confortevoli gli ambienti durante tutto l’anno scolastico. I lavori di ampliamento della sede centrale del liceo dovrebbero partire a breve.

Accordo in Città Metropolitana sui lavori di ampliamento della sede centrale del Liceo Gandhi di Casoria. Il nuovo complesso scolastico avrà 25 aule in più, rispetto alle 17 attuali.

