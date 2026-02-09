Antonio Giordano denuncia un clima di odio sempre più forte. Scrive contro Meloni e parla di linciaggio di Pucci, accusando i sinistri di aver sdoganato l’odio e di non poter poi sorprendersi se le parole si trasformano in azioni. Il clima si fa sempre più teso, con intimidazioni che passano dalle parole ai fatti.

Un clima di odio che dalle parole passa ai fatti, dalle ambiguità politiche alle intimidazioni concrete. È questo il m essaggio centrale della denuncia video pubblicata sui social da Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale dell’ Ecr party, che nelle immagini racconta quanto visto personalmente nella notte a Roma e dice: «CARI SINISTRI, SE SDOGANATE L’ODIO, POI NON FATE GLI STUPITI». Scritte contro Meloni a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. Nel video, diffuso su X, Giordano mostra e descrive alcune scritte apparse a pochi metri dal Palazzo di Giustizia, rivolte contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scritte contro Meloni e linciaggio di Pucci, Antonio Giordano denuncia: “Sinistri, se sdoganate l’odio poi non fate gli stupiti”

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026.

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia condannano con fermezza le scritte sessiste e gli insulti rivolti a Giorgia Meloni, apparse su una pagina Facebook riconducibile a ambienti della sinistra aquilana.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIORDANO (ECR-FDI): SCRITTE PSEUDO-BRIGATISTE CONTRO MELONI E LINCIAGGIO SOCIAL CONTRO PUCCI FRUTTO CLIMA ODIO SINISTRA»Ieri notte, a Roma, mi sono imbattuto personalmente in alcune scritte folli e inaccettabili, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. Scritte contro la ... agenziagiornalisticaopinione.it

Meloni Loreto: scritta contro la presidente del consiglio ad AlbaroIl riferimento, ritenuto una minaccia nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha suscitato la reazione di Fratelli d’Italia, che chiede una presa di posizione netta da parte delle ... genovatoday.it

