Scream 7 | una nuova minaccia per Sidney Prescott nel trailer del Super Bowl

Durante il Super Bowl è stato mostrato il trailer di Scream 7, uno dei momenti più attesi tra i fan del film. Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott, e le immagini hanno già fatto alzare la temperatura. La nuova minaccia si fa strada e la suspense è alle stelle.

Uno dei trailer più attesi durante la finale di football americano non ha deluso i fan, mostrando il ritorno di Neve Campbell nella saga che l'ha resa famosa. Paramount Pictures ha diffuso il nuovo trailer di Scream 7 nel corso dell'evento sportivo più seguito dell'anno, il Super Bowl, che nella notte ha visto affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Tra i vari trailer distribuiti, uno dei più attesi era proprio Scream 7. Il settimo film della saga horror creata da Wes Craven è stato annunciato nell'estate 2023, con l'agognato ritorno di Sidney Prescott, il personaggio principale del franchise, interpretato da Neve Campbell, a distanza di trent'anni dalla sua prima apparizione sullo schermo.

