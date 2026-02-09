A Bruxelles, il deputato Vannacci lascia il gruppo dei Patrioti e si iscrive tra i non iscritti. La notizia arriva direttamente dall’aula di Strasburgo, dove Roberta Metsola ha annunciato questa novità nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026. La decisione cambia gli equilibri politici all’interno del Parlamento Europeo.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026 direttamente dall’aula di Strasburgo dove la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha comunicato una variazione significativa all’interno degli equilibri politici del Parlamento Europeo. L’eurodeputato Roberto Vannacci ha formalizzato la sua uscita dal gruppo dei Patrioti per confluire nel gruppo dei non iscritti. Questa decisione segna un punto di svolta per il generale che era stato eletto nelle liste della Lega e che ora si trova in una posizione di autonomia istituzionale all’interno dell’emiciclo comunitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossone a Bruxelles, Vannacci lascia i Patrioti e finisce tra i non iscritti

Approfondimenti su Vannacci Patrioti

Roberto Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo.

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare il Gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Patrioti

Argomenti discussi: Continua a salire Sondaggi, è un colpo da ko: numeri chiarissimi.

Scossone a Bruxelles, Vannacci lascia i Patrioti e finisce tra i non iscrittiL'annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026 direttamente dall'aula di Strasburgo dove la presidente dell'Eurocamera Roberta ... thesocialpost.it

L’addio di Vannacci alla Lega: «Vado avanti da solo». La delusione di Salvini per il tradimento: «Pensavo fosse leale»Dal post su Facebook al simbolo registrato: così l’eurodeputato lascia il Carroccio e accende un nuovo cantiere politico, fra ambizioni sovraniste, reazioni dure di Salvini e un rebus europeo ancora t ... lasicilia.it

| – Nuovo scossone nel Girone Unico di Eccellenza pugliese: il Foggia Incedit è stato ufficialmente escluso dal campionato dopo la quarta mancata presentazione consecu facebook