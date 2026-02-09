Scontro tra ottantenni uno perde la vita

Questa mattina a Spino d’Adda si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto due auto, una Toyota Auris e un’Audi A4. Un uomo di 81 anni che era a bordo di una delle vetture è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La strada è rimasta chiusa per diversi minuti mentre i carabinieri ricostruivano la dinamica dell’incidente.

SPINO D'ADDA (Cremona) Incidente mortale nella domenica del Cremasco. Un ottantunenne ha perso la vita nello scontro tra la propria auto, una Toyota Auris, e un' Audi A4. Inulti i soccorsi per la vittima, Felice Capuano: è morto sul colpo. Secondo quanto stabilito dagli agenti della Polstrada di Crema intervenuti per i rilievi, ieri poco dopo le 11.30 Felice Capuano, di Guidonia Montecelio (Roma) ma da anni residente a Spino d'Adda, stava recandosi al cimitero del paese insieme alla moglie di 78 anni che sedeva di fianco a lui. Quando è arrivato da via Parma all'incrocio con la vecchia Paullese non si è reso conto che dalla sua destra, da Milano verso Crema e con diritto di precedenza, stava sopraggiungendo l'Audi con alla guida un ottantenne di Treviglio (Bergamo).

