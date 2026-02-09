Scontri per Bologna-Celtic Tafferugli prima del match Scattano 48 Daspo per i tifosi

Prima del calcio d’inizio, alcuni tifosi si sono affrontati in tafferugli davanti allo stadio di Bologna. La polizia ha immediatamente intervenuto e, dopo le indagini, ha emesso 48 Daspo nei confronti di coloro che hanno preso parte agli scontri. Sono state adottate diverse misure di prevenzione per evitare altri incidenti durante la partita.

Rissa tra tifosi prima della partita Bologna-Celtic, raffica di Daspo. Adottate diverse misure di prevenzione (in seguito all'attività istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine), nell'ambito dei potenziati servizi di controllo del territorio. Sono 49 i Daspo, totali, di cui 48 a seguito dell'episodio della rissa prima del match di Europa League, mentre uno è stato emesso nei confronti di un tifoso milanista che all'ultima partita di campionato aveva acceso un fumogeno all'esterno dello stadio. Oltre ai Daspo, disposti 7 fogli di via obbligatori, 6 avvisi orali, 5 Daspo Urbani ('Dacur') e 4 ammonimenti nei confronti di soggetti che a vario titolo hanno posto in essere condotte sanzionabili in via penale e amministrativa.

