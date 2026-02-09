Scomparsa Davide Perna è giallo | Gps colloca l'auto al fiume l'ipotesi è che vi sia finito dentro

Domani sarà una settimana che Davide Perna è scomparso da Castelliri, e le ricerche non danno ancora esiti concreti. Gli uomini della Protezione civile e i sommozzatori continuano a cercare nel fiume Liri, dove il GPS ha segnalato l’auto dell’uomo. Le speranze di trovarlo vivo sono basse, ma non si arrendono. La famiglia aspetta ancora notizie, mentre le forze dell’ordine mantengono il massimo impegno per risolvere il caso.

Proseguono senza esito le ricerche di Davide Perna, 51 anni, scomparso da sabato nel territorio di Castelliri: sommozzatori e Protezione civile stanno scandagliando il fiume Liri, l'ipotesi è che vi sia finito dentro con l'auto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Davide Perna Trovata l’auto di Riccardo Salvagno in Spagna: l’ipotesi della fuga con un complice, giallo sul video introvabile Riccardo Salvagno, accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna, è scomparso in Spagna, con presunte tappe a Valencia e Tenerife. Ricerche lungo il fiume Liri: da due giorni nessuna traccia di Davide Perna, 51 anni Da due giorni i sommozzatori e le forze dell’ordine continuano a cercare Davide Perna, 51 anni, scomparso da casa sua a Serrone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Davide Perna Argomenti discussi: Disperso con l'auto nel fiume Liri, nessuna traccia di Davide Perna: il veicolo introvabile nei fondali di sei metri; Cassino, minaccia il personale Asl per i tempi di attesa: interviene la Polizia, sequestrati pistola a salve e coltello; Si cerca Davide Perna: l’Associazione Penelope lancia l’appello ai cittadini della Ciociaria; Ricerche lungo il fiume Liri | da due giorni nessuna traccia di Davide Perna 51 anni. Disperso con l'auto nel fiume Liri, nessuna traccia di Davide Perna: il veicolo introvabile nei fondali di sei metriSono proseguite anche nella giornata di ieri, senza soluzione di continuità, le ricerche di Davide Perna di 51 anni, originario di Monte San Giovanni Campano ma residente a ... ilmattino.it Davide Perna, terzo giorno di ricerche_N&??_` u0002?Lu0018?R?;?@u000b??0u00170?Zu000ebQ>??m???:¡?Cu0003?u0006?4eu0011dAPuA?E}u0017 [?Wz???Q?tP?9??? ???-! f??~? {\?&??* ? ... ciociariaoggi.it CONDIVIDETE DAVIDE PROTO DI SALERNO È SCOMPARSO DA BOLOGNA DAL 7 FEBBRAIO Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Davide Proto, 26 anni, originario di Salerno e studente di Lettere e Filosofia all’Università di Bolo facebook

