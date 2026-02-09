Scivolone Brescia Perde anche Cantù sempre più ultima

La diciottesima giornata di A2 maschile si è conclusa con due sconfitte per Brescia e Cantù. Brescia ha perso un’altra partita, lasciando ancora più indietro in classifica. Anche Cantù non riesce a trovare la via del successo e si avvicina sempre di più alla zona retrocessione. La stagione si fa complicata per entrambe le squadre.

La diciottesima giornata della A2 maschile ha lasciato a mani vuote Brescia (nella foto Alessandro Tondo) e Cantù. Una sconfitta non facile da digerire, accolta con delusione da entrambe le lombarde, anche se accompagnata da situazioni diverse. Il passo falso più inatteso è quello dell' Atlantide, che si è arresa a un avversario che alla vigilia poteva sembrare alla sua portata come Taranto. La trasferta in Puglia, invece, si è risolta con un secco 3-0 che frena la risalita dei Tucani e mette in evidenza qualche altalena di troppo nel rendimento della squadra di Zambonardi, reduce dall'eliminazione infrasettimanale patita nella semifinale di Coppa Italia sul parquet di Prata.

