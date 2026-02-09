Sciare nel deserto | la prima volta degli Emirati alle Olimpiadi Invernali

Gli Emirati Arabi Uniti fanno il loro debutto alle Olimpiadi Invernali, ma non con atleti sulla neve. A Dubai, dove la temperatura media supera i 28°C, si può solo sognare le piste di sci. Ora, però, il paese sta cercando di farsi largo anche in questo settore, anche se per ora si tratta di un passo simbolico più che pratico.

La temperatura media annuale a Dubai è di circa 28°C. Dai grattacieli ultramoderni che caratterizzano la città si vedono solo spiagge e deserto. La neve, neanche a dirlo, non è un fenomeno possibile da quelle parti. Date queste premesse, crescere con la passione per lo sci sembra impossibile. O almeno lo era fino a vent’anni fa, quando è stato costruito lo Ski Dubai, la stazione sciistica all’interno del Mall of the Emirates. È lì, dentro a uno dei centri commerciali più grandi del mondo, che nasce l’incredibile storia di Alex Astridge, il primo atleta degli Emirati Arabi Uniti alle Olimpiadi Invernali.🔗 Leggi su Sportface.it

Giada D’Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano.

#Giada-D’Antonio-olimpiadi || Giada d’Antonio, la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, si prepara a vivere un sogno.

