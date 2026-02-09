Sci di fondo | come si allena la resistenza sulla neve

Gli esperti spiegano come gli sciatori di lunga distanza migliorano la resistenza sulla neve. Nutrizionisti e fisioterapisti analizzano gli strumenti e le tecniche che aiutano gli atleti a spingere oltre i propri limiti. Con allenamenti mirati e un’attenzione particolare all’alimentazione, gli sciatori riescono a mantenere alte le energie per ore di gara e allenamento. In questo modo, la fatica si gestisce meglio e la performance si potenzia.

Lo sci di fondo è uno degli sport più completi dal punto di vista neuromuscolare. Il fisioterapista Michele Esteri parla di “un coinvolgimento sinergico e ciclico di oltre l’85–90% della massa muscolare totale. La catena posteriore (glutei–dorsali–ischiocrurali) è il vero “motore” della prestazione”. Muscoli coinvolti: Gluteo massimo: principale motore della spinta in estensione d’anca Quadricipite femorale: stabilizzazione e spinta in fase di carico Ischiocrurali: controllo eccentrico e recupero della gamba Adduttori: stabilità pelvica (fondamentali nello skating) Polpacci (gastrocnemio e soleo): trasmissione della forza e controllo dell’appoggio Trasverso dell’addome: stabilità lombopelvica Obliqui interni ed esterni: rotazione e trasmissione della forza Erettori spinali: mantenimento della postura in fatica Gran dorsale: motore principale della spinta con i bastoncini Tricipite brachiale: estensione del gomito Deltoide posteriore Pettorale maggiore Avambracci e flessori delle dita: controllo del bastoncino Il defaticamento nello sci di fondo non è opzionale: “è parte integrante dell’allenamento e incide direttamente sulla capacità di sostenere carichi elevati nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

