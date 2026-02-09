Schlein attacca Meloni | Dopo essersi concentrata su Sanremo

Elly Schlein non le manda a dire. La segretaria del Partito Democratico attacca duramente il governo di Giorgia Meloni, accusandolo di aver trascurato le emergenze del Sud Italia. La critica arriva dopo che Meloni si è concentrata principalmente su Sanremo, lasciando in secondo piano la situazione a Niscemi, in Sicilia, colpita dal ciclone Harry. Schlein chiede più attenzione alle vere emergenze del paese.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lanciato una dura critica contro il governo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di scarsa attenzione alle emergenze del Sud Italia, in particolare alla situazione di Niscemi, in Sicilia, colpita dal ciclone Harry. L’intervento di Schlein è arrivato dopo le polemiche legate alla decisione del comico Andrea Pucci di rinunciare al ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo. La richiesta è chiara: maggiore impegno e risorse per le comunità devastate. L’attacco frontale è stato espresso nel pomeriggio del 9 febbraio 2026. La segretaria dem ha sottolineato l’apparente priorità data dall’esecutivo alla kermesse canora rispetto alle gravi conseguenze del maltempo che ha flagellato diverse regioni del Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanremo GiorgiaMeloni

Il Festival di Sanremo 2026 si scalda ancora di più dopo che Andrea Pucci ha deciso di lasciare la conduzione della terza serata.

Dopo aver scherzato sulla leader del Partito Democratico Elly Schlein, Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo GiorgiaMeloni

Argomenti discussi: Niscemi, l’affondo di Schlein: Meloni ha abbandonato il Sud; Schlein a Napoli: La partita delle Politiche è aperta. E attacca Meloni: Sovranista in Italia e subalterna all'estero; Torino, Schlein condanna le violenze e chiama Meloni: 'Non si strumentalizzi'; Meloni: Sulla sicurezza non arretriamo. Poi sfida Schlein: Speriamo in impegno comune.

Schlein attacca Meloni: Dopo essersi concentrata su Sanremo, trovi un minuto per NiscemiLa segretaria del Pd: Servono più risorse per gli interventi immediati. E serve urgentemente un piano di messa in sicurezza del territorio ... repubblica.it

Schlein attacca la premier Meloni: Dopo essersi concentrata su Sanremo, ora spieghi cosa vuole fare a NiscemiMi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino almeno cinque minuti per spiegare come intendono sos ... blitzquotidiano.it

Ciclone Harry, Schlein attacca il governo: “Va bene Sanremo... ma il Sud aspetta risposte” https://gazzettadelsud.it/p=2168947 facebook

Schlein attacca Meloni: “Dopo essersi concentrata su Sanremo, trovi un minuto per Niscemi” x.com