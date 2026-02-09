Schianto a Sampierdarena due persone estratte dai vigili del fuoco

Questa mattina alle 6, un incidente si è verificato in largo Jurse a Sampierdarena. Tre veicoli si sono scontrati, due furgoni e un’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno estratto due persone dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si svolgevano le operazioni di soccorso. Nessuna informazione sulle condizioni dei feriti, ma l’incidente ha causato disagi al traffico della zona.

Scontro tra tre mezzi, due furgoni e un auto, intorno alle 6 di lunedì 9 febbraio 2026 in largo Jurse a Sampierdarena. Feriti i tre conducenti.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, in quanto era stata segnalata la presenza di persone incastrate tra le lamiere, oltre a polizia.

