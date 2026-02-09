Scandicci che battaglia Imoco si conferma regina

A Scandicci, la partita tra Savino Del Bene e Imoco Conegliano si è trasformata in una vera battaglia. Le campionesse in carica hanno dimostrato ancora una volta la loro forza, conquistando la vittoria in tre set e confermando il loro ruolo di regine del campionato. Le giocatrici di Conegliano hanno dominato il campo, con Antropova che ha segnato 24 punti, e hanno lasciato poco spazio alle avversarie. La sfida è stata intensa e combattuta fino all’ultimo punto, ma alla fine le gialloblù hanno

SAVINO DEL BENE 0 IMOCO CONEGLIANO 3 SAVINO DEL BENE: Traballi (L2) ne, Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin, Ribechi, Bosetti 9, Ognjenovic 4, Mancini ne, Graziani 2, Nwakalor 6, Antropova 24, Weitzel 5. All.: Gaspari. IMOCO CONEGLIANO: Gabi 11, Zhu 17, Scognamillo ne, Ewert ne, Lubian 5, De Gennaro (L1) 1, Haak 27, Munarini (L2) ne, Wolosz 3, Adigwe, Daalderop, Chirichella ne, Fahr 9, Sillah ne. All. Santarelli. Arbitri: Brunelli - Zavater Parziali: 41-43, 22-25, 20-25 Al Pala BigMat con 3.600 spettatori Conegliano batte la Savino Del Bene al termine di una partita fantastica con molti colpi di scena e un primo set stellare – quinto nella lista dei set più lunghi nella storia del volley – e a tre giornate al termine della regular season si consolida al vertice della classifica con 7 punti di vantaggio.

