scalata mps mediobanca dg mef indagato per insider trading

Il Direttore generale del Ministero dell’economia e delle finanze e consigliere del cda di Mps, Stefano Di Stefano, è indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di insider trading per aver acquistato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro durante la scalata dell’istituto di Siena a Piazzetta Cuccia. Il procuratore aggiunto Roberto Pellicano e i pm del pool reati economici lo hanno indagato a seguito delle indagini nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto ‘risiko bancario’ che vede indagati per ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

