Scalata Mps-Mediobanca Dg MEF indagato per insider trading

Stefano Di Stefano, direttore generale del MEF e consigliere di Mps, è indagato per insider trading. La procura di Milano sospetta che abbia comprato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro durante la scalata dell’istituto di Siena a Piazzetta Cuccia. L’indagine si concentra sui suoi movimenti di mercato in un momento delicato per le due banche.

Il Direttore generale del Ministero dell’economia e delle finanze e consigliere del cda di Mps, Stefano Di Stefano, è indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di insider trading per aver acquistato azioni di Mediobanca e Mps per circa 100mila euro durante la scalata dell’istituto di Siena a Piazzetta Cuccia. Il procuratore aggiunto Roberto Pellicano e i pm del pool reati economici lo hanno indagato a seguito delle indagini nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto ‘risiko bancario’ che vede indagati per ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.

