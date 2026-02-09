Scacco matto alla noia | Termini Imerese diventa la nuova casa degli scacchi

Termini Imerese torna a vivere la sua passione per gli scacchi con una nuova sede stabile. La cittadina riapre le porte alla tradizione scacchistica, aprendo in una delle sedi più storiche, la Società Operaia di Mutuo Soccorso Paolo Balsamo. Ora appassionati e curiosi possono giocare e studiare in un luogo che ha fatto la storia della città.

Grazie alla collaborazione tra l'associazione Matti per gli scacchi e la storica Società operaia.

