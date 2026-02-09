Sassari | sequestra e sevizia la fidanzata arrestato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Sassari con l’accusa di aver sequestrato e seviziato la fidanzata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tenuto la donna contro la sua volontà, infliggendole maltrattamenti e lesioni. La polizia è intervenuta dopo una chiamata di emergenza e ha trovato la ragazza in condizioni difficili. L’arrestato ora si trova in carcere, in attesa di essere interrogato.

AGI - Sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste imputazioni, i carabinieri della sezione radiomobile di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di trentaquattro anni, accusato di aver sequestrato e trattenuto in casa per giorni la fidanzata, seviziandola. La madre della vittima chiama i soccorsi . Nella tarda serata di venerdì, i Carabinieri sono stati chiamati al 112 dalla madre della ragazza, di venticinque anni. La donna aveva riferito di essere molto preoccupata poiché non riusciva a rintracciare la figlia che probabilmente si trovava a casa del fidanzato.

