Sassari segregata in casa dal fidanzato per 10 giorni | ‘Mi colpiva minacciava di sfregiarmi e abusava di me’

Sarebbe stata segregata nell’appartamento del fidanzato per 10 giorni e costretta a subire sevizie e violenze di ogni tipo. Una ragazza di 23 anni è stata tratta in salvo lo scorso venerdì sera dai carabinieri della sezione radiomobile di Sassari, in Sardegna, dopo una segnalazione giunta dalla sua mamma, preoccupata perché ormai da giorni non aveva notizie della figlia. Era stata proprio la donna a spiegare agli agenti che la ragazza poteva trovarsi a casa del suo fidanzato a Santa Maria di Pisa. Le forze dell’ordine si sono immediatamente messe all’opera, pronte a svolgere un sopralluogo nel suddetto appartamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci giorni, arrestato un 35enne a Sassari: «Drogata e sfregiata con l’acido»La 25enne è stata salvata venerdì scorso dai carabinieri. Il racconto shock: «Drogata con psicofarmaci prima di essere violentata» L'articolo Segregata, stuprata e torturata dal fidanzato per dieci gi ... msn.com

