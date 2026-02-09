Sassari dieci giorni di inferno | 25enne torturata e segregata dal compagno arresto

Una donna di 25 anni ha passato dieci giorni di paura e sofferenza a Sassari. Il suo compagno di 34 anni l’ha tenuta segregata, picchiata e umiliata senza sosta. Alla fine, la polizia ha arrestato l’uomo, che ora dovrà rispondere di violenza e detenzione illegale. La vittima è riuscita a chiedere aiuto e ora sta ricevendo assistenza.

Un incubo di dieci giorni, consumato a Sassari, ha visto una giovane donna di 25 anni vittima di segregazione, violenze fisiche e psicologiche inenarrabili perpetrate dal suo compagno di 34 anni, ora in stato d'arresto. L'intervento dei Carabinieri ha permesso di liberare la ragazza e di arrestare l'uomo, mettendo fine a un calvario iniziato tre mesi prima con umiliazioni e percosse. Sassari è sconvolta dalla vicenda, emersa nella tarda serata del 6 febbraio quando una chiamata d'allarme dalla madre della giovane ha dato il via a un'operazione delicata. I Carabinieri della Sezione Radiomobile, giunti sul posto, hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa a chiave.

