Saronno addio alla professoressa Patrizia Panella del Liceo Legnani

La comunità di Saronno piange la perdita della professoressa Patrizia Panella, che insegnava inglese al Liceo Legnani. È morta domenica mattina, aveva 61 anni. La notizia ha colpito studenti e colleghi, tutti colti di sorpresa.

