Sardegna | il carciofo violetto di Samassi vale 9 milioni Storia di resilienza e successo agricolo nel Medio Campidano

Il carciofo violetto di Samassi vale 9 milioni di euro. La varietà, che cresce nel Medio Campidano, ha portato benefici concreti agli agricoltori locali. La produzione sta attirando l’attenzione di operatori del settore, e il suo successo sta dando nuova vita alla zona.

Il carciofo violetto di Samassi, una varietà sarda in crescita, rappresenta un esempio di come la valorizzazione del territorio e delle tradizioni agricole possa generare un indotto economico significativo. Con un fatturato che supera i 9 milioni di euro, questa coltivazione di nicchia nel cuore del Medio Campidano si distingue per le sue caratteristiche uniche e per la storia di resilienza e promozione che la accompagna. Samassi, in Sardegna, è oggi il fulcro di una produzione agricola che ha saputo coniugare tradizione e innovazione. Il carciofo violetto, arrivato nella regione negli anni Sessanta dalla Provenza, ha trovato in questo territorio le condizioni ideali per prosperare, grazie a un clima mite e terreni ben drenati.

