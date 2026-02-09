Sardegna escursioniste disperse a Berchidda | soccorso di successo tra Rio Alinedu e Su Pisciale

Due donne sono state trovate e portate in salvo ieri dopo essere rimaste bloccate nel cuore della campagna di Berchidda. Le escursioniste si erano perse durante un’escursione alla cascata Su Pisciale, nel Rio Alinedu, e per ore sono state cercate dai soccorritori. Alla fine, grazie all’intervento di un team di vigili del fuoco e guide locali, sono state localizzate e accompagnate fuori dalla zona.

Due escursioniste sono state soccorse con successo nei giorni scorsi nelle campagne di Berchidda, in Sardegna, dopo aver perso la via durante un’escursione alla cascata Su Pisciale, nel Rio Alinedu. L’allarme è scattato il 6 febbraio 2026, mobilitando le squadre del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco che le hanno ritrovate indenni in serata. L’incidente ha richiesto un intervento coordinato tra diverse forze operative, sottolineando l’importanza della preparazione e della collaborazione in situazioni di emergenza in ambiente montano. La tempestività del soccorso ha evitato complicazioni, considerando le condizioni meteorologiche e l’avvicinarsi del buio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Berchidda escursioniste Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, ci sono molte persone disperse tra cui dei bambini Una frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, in Nuova Zelanda, causando la dispersione di molte persone, tra cui alcuni bambini. Sardegna, il salvataggio di 9 cani in difficoltà nel cagliaritano a seguito dell’esondazione del Rio Piscinas A seguito dell’esondazione del Rio Piscinas nel Cagliaritano, sono stati salvati nove cani in difficoltà. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Berchidda escursioniste Argomenti discussi: Collepardo, Giovane scout cade in un dirupo: recuperato e trasportato in ospedale - Foto 1 di 2.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.