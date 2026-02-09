Matteo Rizzo e Lara Naki Gutmann hanno vissuto momenti di pura emozione dopo aver vinto le medaglie all’Olimpiade. Rizzo ha detto di aver saputo già cosa fare per vincere, mentre Gutmann ha raccontato di aver pianto, urlato e saltato. Per entrambi, salire sul podio in casa è stato un sogno che si realizza.

“L’emozione è immensa perché prendere una medaglia all’Olimpiade è tanto e prenderla in casa è indescrivibile “. Sono le prime parole di Matteo Rizzo, mentre ha al collo il bronzo. La squadra azzurra del pattinaggio di figura ha appena conquistato uno storico podio nel Team Event alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una grande festa ad Assago, il culmine di una giornata record per l’Italia, con sei medaglie totali conquistate. Rizzo al FattoQuotidiano.it racconta le sue emozioni: “È stato molto bello, mi sono veramente divertito, il team mi ha dato un supporto incredibile. L’ho sentito per tutto il mio programma e il pubblico è stato surreale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sapevo esattamente cosa fare per vincere la medaglia”: l’emozione di Matteo Rizzo. Lara Naki Gutmann: “Abbiamo pianto, urlato e saltato”

Approfondimenti su Matteo Rizzo Lara Naki Gutmann

Lara Naki Gutmann ha sorpreso tutti sulla pista di Milano Cortina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Matteo Rizzo Lara Naki Gutmann

Argomenti discussi: Immaginare un futuro diverso, l’esperienza di Caterina; Carlos Alcaraz respinge le accuse: Il fisioterapista ha chiamato time-out. Voglio il Career Slam!; Rami a San Siro: Che emozione; Voglio solo stancarmi di lui: Leigh-Anne Pinnock rivela che il marito Andre Grey sta finalmente tornando a casa dopo il suo periodo in Turchia – dopo aver parlato del suo tradimento.

Bimba di due anni salva il padre in crisi ipoglicemica: Sapeva esattamente cosa fare grazie a un giocoZab, una bimba di due anni, ha salvato il papà durante una crisi causata dal diamete, somministrandogli le compresse di glucosio necessarie a farlo riprendere. Il gesto, ripreso in un video diventato ... fanpage.it

Alcaraz: Nessuno come me e Sinner. Poi l'ammissione: Non sapevo cosa fareSono molto orgoglioso del mio tour sull'erba. Perdere una finale di uno Slam è sempre difficile, ma abbiamo imparato ad accettare le cose come vengono e a cogliere gli aspetti positivi. Ci sono stati ... tuttosport.com

Un bronzo che vale oro! Con un Matteo Rizzo semplicemente straordinario, con un programma libero da impazzire, l’Italia scrive una pagina di storia nel Team Event di pattinaggio di figura! Una prestazione che ci regala emozioni indescrivibili. Siam facebook

Fantastico @MatteoRizzoo, fantastico Marco Fabbri e la Milano olimpica x.com