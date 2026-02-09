Santarelli | Sulla strada giusta verso Firenze-Conegliano

L'Imoco Conegliano si avvicina a una sfida cruciale contro Il Bisonte Firenze nella regular season di Serie A1 Tigotà. La squadra prepara con concentrazione questa partita, che potrebbe fare la differenza per la qualificazione ai playoff. Santarelli ha detto che sono sulla strada giusta e che il team lavora duro per arrivare al meglio. La partita si avvicina e i tifosi aspettano una prestazione importante.

Nel contesto della Regular Season di Serie A1 Tigotà, l'imoco conelegiano si prepara ad affrontare Il Bisonte Firenze in una sfida decisiva per la classifica. L'incontro, valido per l'11ª giornata di ritorno, è in programma domani alle 19:00. Una vittoria proietterebbe le Pantere in testa alla graduatoria e garantirebbe loro la posizione di capo di serie ai prossimi play-off. Firenze arriva a questa sfida dopo un periodo positivo e ha guadagnato la salvezza matematica a tre gare dalla fine, entrando così pienamente in corsa per un posto nei playoff, nonostante la lotta rimanga serrata con Bergamo e altri team in zona.

