Santarelli e De Gennaro | Bella pallavolo tra due grandi squadre dopo il 3-0 del Conegliano

L’Imoco Conegliano batte Scandicci in tre set e si prende la vittoria in trasferta. Dopo il 3-0, gli allenatori Santarelli e De Gennaro si sono scambiati complimenti per una partita di alto livello tra due grandi squadre. Le ragazze di Conegliano hanno mostrato continuità e determinazione, confermando la loro forza in questa fase della stagione. Il match si è acceso fin dai primi scambi, con scambi veloci e attacchi precisi. Ora l’attenzione si sposta verso i prossimi impegni

Nel remake della finale del Mondiale per Club e della Coppa Italia, Imoco Conegliano esce vittoriosa da Scandicci in tre set al Pala BigMat, consolidando una posizione di rilievo in classifica e dimostrando una prestazione di alto livello. la squadra, guidata dall'allenatore Daniele Santarelli, propone una gestione collettiva efficace, con contributi offensivi puntuali e una difesa pronta a reagire agli stimoli avversari. La sfida si è aperta con un ritmo molto elevato: il primo parziale è stato estremamente combattuto, con le due formazioni che hanno lottato punto su punto e hanno mostrato contenuti di grande qualità.

