Sanremo Enrico Nigiotti | Sono contento di essere stato scartato l’anno scorso Questo brano ha un valore aggiunto L’intervista

Enrico Nigiotti torna a Sanremo con un nuovo brano,

Il brano con cui Enrico Nigiotti si ripresenta al Festival della Canzone Italiana di Sanremo si intitola Ogni volta che non so volare. Si tratta di una ballad romantica, senza ritornello, un brano forse impegnativo per il vasto contesto iperpop architettato da Carlo Conti, ma molto intenso e che certamente potrà confermare lo spessore del cantautore toscano. Di sicuro farà venire la curiosità di ascoltare Maledetti innamorati, il disco che uscirà il 13 marzo, il sesto di una carriera grazie alla quale è riuscito nell’impresa, oggi sempre più ardua, di crearsi una nicchia di affezionati, nicchia che a fine mese, dopo le prime esibizioni sul palco dell’Ariston, potrebbe anche allargarsi a dismisura.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo Enrico Nigiotti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Enrico Nigiotti verso Sanremo 2026. Perché ha scelto En e Xanax per la serata cover.

Ultime notizie su Sanremo Enrico Nigiotti

Argomenti discussi: Enrico Nigiotti, c’è già il tour. Ecco il dopo Sanremo; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: Non ho paura di invecchiare ma della morte degli altri. La mia canzone senza ritornello sul cadere e rialzarsi; Enrico Nigiotti: A Sanremo senza ansie. Il mio segreto? L’amicizia con Gianna Nannini; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: Parlo ai romantici come me.

Sanremo ’26, Enrico Nigiotti: «Contento che Conti non mi abbia preso l’anno scorso. Questo brano ha un valore aggiunto». L’intervistaIl brano con cui Enrico Nigiotti si ripresenta al Festival della Canzone Italiana di Sanremo si intitola Ogni volta che non so volare. Si tratta di una ballad romantica, senza ritornello, un brano for ... open.online

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: «In un mondo a cento all'ora a me piace camminare piano»Torna al Festival di Sanremo per la quarta volta, a cinque anni dall'ultima partecipazione, con una nuova consapevolezza. Enrico Nigiotti, cantautore livornese, si presenta sul ... ilmattino.it

Enrico Nigiotti annuncia il suo primo concerto in un palazzetto, a novembre al Modigliani Forum di Livorno con “A casa” #EnricoNigiotti #Livorno #ACasa #OgniVoltaCheNonSoVolare facebook

. @EnricoNigiotti torna al Festival di Sanremo con "Ogni volta che non so volare", brano che anticipa il nuovo album. Le parole del cantautore x.com