Sanremo e politica | Crozza nel 2013 fischiato resistette Pucci nel 2026 rinuncia prima ancora di salire

Questa volta Andrea Pucci decide di rinunciare a salire sul palco di Sanremo 2026, accusando la sinistra. La scena si ripete, ma con un finale diverso: nel 2013 Crozza fu fischiato e criticato dalla destra, ma non si fermò e continuò la sua performance. La polemica politica si fa sentire anche tra i comici in questa edizione.

La premier Meloni difende Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo: “La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa” Scoppia il caso Sanremo e la politica scende in campo. La difesa di Andrea Pucci da parte di Giorgia Meloni accende il facebook

Il caso Andrea Pucci: il comico ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di #Sanremo dopo gli insulti ricevuti sul web. Ed è bufera politica. #Tg1 Giancarla Rondinelli x.com