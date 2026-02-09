Sanremo 2026 Pucci rinuncia dopo le polemiche Meloni attacca la sinistra

Il Festival di Sanremo 2026 si scalda ancora di più dopo che Andrea Pucci ha deciso di lasciare la conduzione della terza serata. La decisione arriva dopo le polemiche che sono scoppiate nei giorni scorsi. La situazione si fa ancora più tesa quando Meloni ha attaccato la sinistra, alimentando il dibattito attorno all’evento. La Rai ora cerca di gestire le tensioni e di mantenere il festival in carreggiata.

Si scalda il clima attorno al Festival di Sanremo 2026 dopo la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione della terza serata. Travolto dalle polemiche dopo l’invito di Carlo Conti ad affiancarlo il 26 febbraio, il comico ha optato per il passo indietro nonostante avesse accolto con entusiasmo l’annuncio, con tanto di foto in nudo (sia pur di schiena) pubblicata su Instagram. Post prontamente rimosso dal profilo di Instagram quando la notizia del ‘no, grazie’ all’Ariston era diventata di dominio pubblico. A Conti la comunicazione sarebbe arrivata nella serata di sabato, costringendolo a mettere nuovamente mano a un cast non ancora definito, quando al gong sul Festival mancano appena due settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Pucci rinuncia dopo le polemiche. Meloni attacca la sinistra Approfondimenti su Sanremo 2026 Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: solidarietà della Meloni e della destra Andrea Pucci ha deciso di non salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. Aveva scherzato sulla Schlein, Pucci rinuncia a Sanremo dopo le offese da sinistra. Meloni indignata: “Deriva illiberale” Dopo aver scherzato sulla leader del Partito Democratico Elly Schlein, Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia: il caso diventa politico; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia; Pucci rinuncia a Sanremo: Non odio nessuno. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: Spaventosa deriva illiberale della sinistra. La Rai: Grande rammarico e preoccupazioneAndrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo giorni di polemiche e critiche ... dire.it Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it Paolo Bonolis: «A Sanremo non c'è sostanza da tempo. Pucci via dal Festival Ha fatto bene» x.com Il Giornale. . Andrea Pucci costretto a rinunciare a Sanremo dopo gli attacchi della sinistra, il presidente del Senato racconta come il centrodestra abbia rotto il silenzio sulle foibe; azzurri a valanga ai Giochi invernali: già 9 podi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.