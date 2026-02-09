Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e già fa discutere. Dopo la partenza di Pucci, si cerca il nome che lo sostituirà. Alla fine, è stato scelto un volto molto amato dal pubblico italiano, pronto a salire sul palco con Carlo Conti. La scelta ha scatenato reazioni diverse tra fan e addetti ai lavori, mentre ormai si avvicina la data dell’evento.

Il Festival di Sanremo 2026 continua a far parlare di sé ancora prima di andare in onda. Tra rinunce, voci di corridoio e scelte dell’ultimo minuto, il cast che affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston sta prendendo forma tra polemiche e colpi di scena. Dopo il passo indietro di Andrea Pucci, l’attenzione si è spostata subito su chi avrebbe raccolto il testimone. E il nome emerso sembra aver messo d’accordo (quasi) tutti. By bye Andrea Pucci: ecco chi prende il suo posto al Festival di Sanremo 2026. Nei mesi scorsi aveva fatto discutere una voce insistente su una presunta richiesta di Laura Pausini: quella di essere l’unica donna al fianco di Carlo Conti durante il Festival. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sanremo 2026, ecco chi sostituisce Pucci: lui sì che è un nome amatissimo da tutti gli italiani!

Approfondimenti su Sanremo 2026

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, l’organizzazione si trova a dover affrontare un nuovo cambio tra i volti principali sul palco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo cambia spartito: meno firme solitarie, tanti autori diversi. Ecco chi ha scritto le canzoni; Duetti di Sanremo 2026: l'elenco ufficiale di ospiti e canzoni; Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno); Sanremo 2026, ecco i cantanti, i duetti e tutte le info: Laura Pausini e Achille Lauro co-conduttori.

Sanremo 2026, chi prenderà il posto di Andrea Pucci? L'indiscrezione bombaCome saprete come co-conduttore al fianco di Carlo Conti per la terza serata di Sanremo 2026 avrebbe dovuto esserci Andrea Pucci. Il comico però, dopo le polemiche e gli insulti ricevuti, ha deciso di ... notizie.it

Svelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti punta sull’usato sicuro: ecco chi dovrebbe arrivare al posto di Andrea Pucci ... corrieredellosport.it

Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie la sicurezza: Nino Frassica sostituisce Pucci Un vero colpo di scena ha interessato la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 su Rai 1. Andrea Pucci, inizialmente annunciato come facebook