Sanità sarda | 3,69 miliardi di euro per LEA 2024 e pianificazione a lungo termine di servizi e strutture

La Regione Sardegna ha appena stanziato 3,69 miliardi di euro per la sanità nel 2024. La cifra copre i servizi essenziali e i fondi per le aziende sanitarie dell’isola, l’Areus e l’Ares. La decisione mira a garantire le cure di base e a pianificare a lungo termine le strutture e i servizi sanitari. Ora si aspetta di vedere come verranno distribuiti i fondi e quali interventi concretamente si attueranno nei prossimi mesi.

La sanità sarda riceve un importante impulso finanziario: l'esecutivo regionale ha distribuito 3,69 miliardi di euro alle aziende sanitarie dell'isola, all'Areus e all'Ares, garantendo la copertura dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l'anno 2024. L'obiettivo è rafforzare il sistema sanitario e permettere una pianificazione a lungo termine dei servizi. Un'iniezione di liquidità di tale portata rappresenta un momento cruciale per il sistema sanitario sardo. La distribuzione di 3,69 miliardi di euro, avvenuta a febbraio 2026, mira a consolidare la capacità operativa delle diverse articolazioni del servizio sanitario regionale.

