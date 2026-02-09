Quasi 300mila italiani si sono rivolti a strutture sanitarie all’estero per curarsi. La denuncia arriva dall’UGL Salute, che sottolinea le lunghe liste d’attesa e i costi elevati nel sistema pubblico italiano. L’associazione chiede di aumentare gli investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale per migliorare i servizi e ridurre le fughe di cittadini verso altri paesi. La situazione spinge sempre più persone a cercare alternative fuori dai confini nazionali.

Quasi 300mila italiani hanno scelto cure all’estero: UGL Salute denuncia criticità su tempi d’attesa e costi, e chiede investimenti nel SSN. “I numeri che indicano come quasi 300mila cittadini italiani tra il 2023 e il 2024 si siano recati all’estero per curarsi rappresentano un dato che deve far riflettere sull’attuale organizzazione del nostro sistema sanitario”. Lo afferma Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando il fenomeno dell’emigrazione sanitaria emerso negli ultimi anni. “ Nonostante l’elevata qualità della medicina italiana e la professionalità degli operatori sanitari – spiega Giuliano – persistono criticità legate soprattutto ai tempi di attesa nel servizio pubblico e ai costi del settore privato, che spingono una parte dei cittadini a cercare soluzioni alternative fuori dai confini nazionali”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “300mila italiana si curano all’estero, un dato che fa riflettere”

Approfondimenti su Giuliano UGL

In Calabria, l’ingresso di medici stranieri rappresenta una soluzione temporanea per far fronte alle carenze di personale sanitario.

Giuliano (UGL) sottolinea l'importanza delle nuove lauree cliniche per infermieri come occasione di crescita professionale e di rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giuliano UGL

Liste d’attesa, Giuliano (UGL Salute): Bene Schillaci su stop ad artifici, ora serve un’assunzione di responsabilità a tutti i livelliIl Segretario nazionale: Senza nuove assunzioni, senza il recupero delle professionalità perse e senza una governance seria, il rischio è che le dichiarazioni restino tali e che i cittadini continuin ... tunews24.it

Liste d'attesa nella sanità, per l'Ugl positive le decisioni del ministro SchillaciIl segretario nazionale di UGL Federazione salute, Gianluca Giuliano ed il consigliere nazionale Guglielmo Nucci, esprimono apprezzamento per le parole del ministro della Salute Schillaci circa le lis ... rainews.it

Sanità, Giuliano (UGL): “Il vincolo di esclusività è un freno al sistema, va cancellato definitivamente” facebook

Sanità, Giuliano (UGL): “La relazione della Corte dei Conti conferma come in Italia manchi un accesso equo alle cure. Senza giustizia sociale non esiste un vero SSN” Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com