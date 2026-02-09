Sanae Takaichi si mostra decisa a rafforzare il legame con gli Stati Uniti, anche dopo aver ottenuto un nuovo mandato in Giappone. La premier giapponese si è fatta notare per aver condiviso un abbraccio con Donald Trump e aver espresso una posizione forte sulla collaborazione con Washington, parlando di un alleanza potenzialmente “senza limiti”. Nel frattempo, mantiene una posizione più fredda nei confronti di Xi Jinping, segnando una linea di attrito con la Cina.

(Adnkronos) – Sanae Takaichi tra l”abbraccio’ con Donald Trump e gli ‘attriti’ con Xi Jinping. La premier giapponese, fresca di trionfo alle elezioni anticipate volute per consolidare il mandato del suo governo, insiste sull’alleanza con Washington – con un potenziale “senza limiti”, come ha scritto lei stessa su X – e manda messaggi chiari a Pechino. Il Giappone intende mantenere aperti i canali di dialogo con la Cina, “è aperto” al dialogo, ha ribadito stamani Takaichi, conservatrice convinta, considerata un falco se si parla di sicurezza e diplomazia, dopo le parole di novembre su Taiwan che hanno innescato uno scontro diplomatico tra con Pechino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanae Takaichi, una ‘Lady di ferro’ tra abbracci con Trump e attriti con Xi

Approfondimenti su Sanae Takaichi

Sanae Takaichi conquista ancora le elezioni anticipate in Giappone.

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, entrambe leader di governi conservatori e prime ministre rispettivamente in Italia e Giappone, si sono incontrate a Tokyo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanae Takaichi

Argomenti discussi: Sanae Takaichi, chi è la premier giapponese che ha vinto le elezioni parlamentari; Takaichi, una Lady di ferro alla guida del Giappone; Guidare il Giappone fuori dal dohyo (ring): Sanae Takaichi e il tabù del Sumo; Il Giappone incorona la sua Lady di Ferro e manda un messaggio alla Cina.

Giappone, trionfa Takaichi: lady di ferro filo-Trump che lancia la sfida alla CinaC’è un’altra donna con la quale la geopolitica globale dovrà presto fare i conti. Sanae Takaichi, 64 anni, ha ottenuto una maggioranza schiacciante nelle elezioni ... ilgazzettino.it

Il Trionfo di Sanae Takaichi e il Partito Liberaldemocratico in Giappone: Analisi del Successo PoliticoLa premier giapponese Sanae Takaichi ottiene una storica maggioranza alle elezioni per la Camera dei Rappresentanti, segnando l'inizio di nuove politiche innovative. notizie.it

Borse asiatiche in rialzo dopo che la premier Sanae Takaichi ha ottenuto una maggioranza dei due terzi alle storiche elezioni giapponesi, alimentando le attese di nuovi stimoli fiscali. x.com

askanews. . All'indomani della vittoria elettorale della premier Sanae #Takaichi, che ha consegnato al Partito liberal democratico una maggioranza dei due terzi alla Camera bassa, per la prima volta dal secondo dopoguerra, a Tokyo emergono reazioni contra facebook