San Valentino | quando l’amore diventa immagine

Stasera molte coppie italiane si apprestano a festeggiare San Valentino, cercando di vivere momenti speciali e romantici. Le strade e le vetrine sono ormai piene di luci e immagini che cercano di catturare l’idea di amore. Le persone si scambiano regali, parole e sguardi, tutti alla ricerca di quella sensazione unica che solo questa giornata può regalare.

Life&People.it San Valentino è uno di quei momenti dell’anno in cui si torna a parlare di emozioni; le vetrine si fanno più narrative, i visual più cinematografici, i dettagli più insistenti; ci si muove verso un’ unica direzione: catturare l’idea di amore. Non è un caso che proprio in questa finestra temporale i brand realizzano alcune delle campagne più riconoscibili, perché febbraio, più di qualsiasi altro mese, obbliga a scegliere; il tono, nella comunicazione contemporanea, però è sempre più importante del prodotto. L e campagne pubblicitarie di San Valentino, infatti, non si limitano a suggerire un acquisto: costruiscono immaginari, raccontano coppie e solitudini, desideri dichiarati e gesti trattenuti, intimità perfette e fragilità volutamente esposte, trasformare una ricorrenza prevedibile in esercizio di stile, facendo della pubblicità un piccolo manifesto visivo del presente.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

San Valentino si trasforma sempre di più.

