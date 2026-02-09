San Valentino il Carlino apre le sue pagine agli innamorati mandate i messaggi | verranno pubblicati sull’edizione del 14 febbraio

Il Resto del Carlino apre le sue pagine agli innamorati. Chi vuole può inviare i messaggi di San Valentino, che verranno pubblicati sull’edizione del 14 febbraio. È un modo per condividere i sentimenti e fare gli auguri a chi si ama. La possibilità è aperta a tutti, senza costi, e rappresenta una tradizione ormai consolidata.

Cesena, 9 febbraio 2026 – Come ogni anno, il Resto del Carlino apre le sue pagine agli innamorati di tutte le età pubblicando gratuitamente i messaggi di San Valentino. Inviate i vostri testi all'indirizzo di posta elettronica della redazione di Cesena [email protected]. E' possibile allegare anche foto in formato jpeg. I messaggi e le foto verranno pubblicati sul giornale del 14 febbraio, sabato prossimo. Per ragioni tecniche si prega di inviare le mail entro le ore 12 del giorno precedente, venerdì 13 febbraio.

