San Valentino a Nemi | la magia delle candele a Palazzo Ruspoli

Nemi si prepara a vivere due serate speciali tra luci soffuse, musica e poesia. Palazzo Ruspoli e il centro storico si tingono di romanticismo, offrendo ai visitatori un’atmosfera da fiaba. Sabato e domenica, le candele illumineranno le vie e le stanze, creando un’atmosfera unica per chi vuole festeggiare San Valentino in modo diverso. La città si anima con iniziative che uniscono arte, tradizione e un pizzico di magia.

Cosa: San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia.. Dove e Quando: Palazzo Ruspoli e centro storico di Nemi, 13 e 14 febbraio 2026.. Perché: Un concerto immersivo a lume di candela e un percorso con oltre 100 installazioni luminose dedicate alle fiabe.. Il borgo di Nemi, perla dei Castelli Romani affacciata sul lago omonimo, si prepara a trasformarsi in una scenografia vivente per celebrare l’amore in tutte le sue forme. L’iniziativa San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia promette di trasportare i visitatori in una dimensione sospesa tra il sogno e la realtà, fondendo la bellezza architettonica del centro storico con l’eleganza della musica classica e la suggestione delle installazioni luminose. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Approfondimenti su San Valentino Nemi

Il 13 febbraio Nemi si prepara a vivere una serata speciale per San Valentino.

Ultime notizie su San Valentino Nemi

