San Valentino a Nemi conto alla rovescia per il grande concerto a lume di candela a Palazzo Ruspoli

Il borgo di Nemi si prepara a vivere un weekend speciale per San Valentino. Il Comune ha organizzato due serate, il 13 e il 14 febbraio, chiamate “San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia”. Le strade e il palazzo Ruspoli si trasformeranno in un luogo romantico, con candele accese e musica dal vivo. L’obiettivo è creare un’atmosfera magica per tutti gli innamorati che vorranno passare qualche ora tra le vie del borgo.

Nemi, 9 febbraio 2026 – Il Comune di Nemi celebra la festa degli innamorati con l'iniziativa "San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia", un evento suggestivo che il 13 e 14 febbraio trasformerà il borgo in uno scenario romantico e senza tempo. Cuore dell'iniziativa sarà il grande concerto gratuito a lume di candela, in programma venerdì 13 febbraio alle ore 18:30 ORMAI SOLD OUT, nella prestigiosa Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. Un appuntamento di alto valore culturale e simbolico, pensato per permettere a cittadini, coppie e visitatori di vivere un'esperienza musicale intima e immersiva, illuminata esclusivamente dalla luce delle candele.

