A Bollate, vicino a Milano, si prepara un evento speciale per San Valentino. La villa Arconati, chiamata anche la

Bollate (Milano) – Storie di passioni, segreti e cuori nobili tra le mura della 'piccola Versailles' alle porte di Milano: gli amori di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate saranno il fil rouge della visita guidata speciale organizzata in occasione di San Valentino. Dal 10 al 13 febbraio, tutti i giorni alle 15, la Villa Apre le porte al pubblico per un viaggio nelle storie d'amore che l'hanno attraversata nei secoli. Un viaggio nell’amore. Un percorso emozionante per scoprire come l’amore, in tutte le sue forme, abbia lasciato tracce indelebili tra le mura della Villa e per ascoltare il racconto di segreti e passioni: l'ala con le sale private delle dame era veramente inaccessibile agli uomini? Quale messaggio nasconde l’affresco della misteriosa Alcova? Il ballo era solo un’occasione di svago e divertimento o era un momento per sancire legami d’amore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Valentino 2026: speciale visita guidata a Villa Arconati

