San Miniato non è più tabù | la Sba batte la bestia nera al Palasport Estra

San Miniato esce dal tabù e subisce una sconfitta dopo tanto tempo. Al Palasport Estra, la Sba batte il Centro Tecnico BM, che fatica più del previsto contro i toscani ma alla fine riesce a portare a casa la vittoria. È il quarto successo di fila per la squadra di casa, che rompe un lungo periodo senza vittorie contro San Miniato.

Vittoria molto importante per il Centro Tecnico BM che soffre contro San Miniato ma alla fine riesce a conquistare il quarto successo consecutivo davanti al pubblico amico e a sfatare un tabù che durava da troppo tempo.La cronaca della garaInizio contratto per gli amaranto che non riescono a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Questa sera al Palasport Estra, il Centro Tecnico BM ha battuto San Miniato e si è portato a casa i due punti.

