San Lorenzo torna sotto i riflettori, questa volta per le polemiche legate agli influencer che si sono avventurati nel quartiere per documentare la

Il quartiere San Lorenzo torna al centro dell’attenzione mediatica, non solo per la serie di aggressioni che hanno scosso residenti e frequentatori nelle ultime settimane, ma anche per l’arrivo di creator e influencer che hanno trasformato la vicenda in contenuto social. L’ultimo episodio riguarda un video pubblicato su YouTube dal content creator romano Simone Ruzzi, noto come “Cicalone”, intitolato “Ho cercato l’aggressore della mamma in bici”. Nel filmato, caricato il 7 febbraio, Ruzzi – ex pugile – percorre le strade del quartiere alla ricerca dell’uomo ritenuto responsabile delle aggressioni, un 22enne straniero con gravi problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - San Lorenzo e la caccia al “mostro”: polemiche sugli influencer tra sicurezza e spettacolarizzazione

Cicalone, Serpico e Carabella: San Lorenzo assaltata dagli influencer del degrado. Il municipio: Non abbiamo bisogno di certa genteI content creator si presentano tutti il 7 febbraio nelle strade teatro delle violenze commesse da un giovane straniero con gravi disagi psichici. La presidente Del Bello e l'assessore Fabiano a Rom ... romatoday.it

Mi ha aggredita in strada, ora fa colazione sotto i miei occhi. Il racconto della donna picchiata a San LorenzoLa vittima era in bicicletta insieme al figlio quando è stata colpita da un ragazzo che è diventato un incubo nel quartiere. Nei giorni scorsi è stata vittima anche una ragazzina ... romatoday.it

Il ragazzo che a San Lorenzo ha aggredito diverse donne è stato ricoverato nuovamente in un reparto psichiatrico. Ma intanto, nel quartiere, arrivano i soliti vigilanti per fare contenuti social facebook

In zona lo conoscono tutti: è il terrore di San Lorenzo ormai. Gira come nulla fosse e all'improvviso tira pugni e schiaffi: bersaglio, soprattutto le mamme con i figli piccoli. L'autore di questa follia è un 22enne nordafricano, noto anche alle forze dell'ordine. E già i x.com