san giovanni ricorda la partenza dei volontari per la guerra di liberazione

Questa mattina, a San Giovanni Valdarno, si sono radunate molte persone per ricordare il momento in cui i volontari partirono per la guerra di Liberazione. La cerimonia si è svolta nel centro del paese, davanti ai cittadini e alle autorità. Alcuni anziani hanno raccontato storie di quegli anni, mentre i più giovani ascoltavano attenti. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi fondamentali per la storia locale e nazionale.
Arezzo, 09 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarno si prepara a commemorare uno degli eventi più rilevanti della propria storia civile e democratica: la partenza dei volontari per la guerra di Liberazione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 febbraio con una giornata di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, associazioni partigiane e studenti delle scuole superiori, nel segno della memoria e dei valori fondanti della Resistenza. Era il 7 febbraio 1945 quando 105 giovani partigiani sangiovannesi decisero di lasciare un territorio già liberato per arruolarsi volontari nel ricostituito esercito italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
