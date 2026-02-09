Sampdoria-Palermo probabili formazioni | le scelte di Gregucci e Foti

Questa sera alle 19 si gioca la partita tra Sampdoria e Palermo allo stadio Luigi Ferraris. Le due squadre tornano in campo dopo le ultime partite, pronte a dare battaglia. I tifosi si aspettano una sfida intensa, con le formazioni che saranno decise nelle prossime ore dai rispettivi allenatori, Gregucci e Foti.

Nemmeno il tempo di esultare, che è già tempo di tornare in campo. Martedì 10 febbraio, alle ore 19, si gioca Sampdoria-Palermo allo stadio Luigi Ferraris. I blucerchiati arrivano dalle due vittorie fondamentali contro Spezia e Modena e da quattro risultati utili consecutivi.

