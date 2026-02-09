Sampdoria-Palermo le probabili formazioni | Magnani e Johnsen titolari Gomes in mediana al posto di Segre

Dopo la vittoria contro l’Empoli, il Palermo si prepara alla prossima sfida di campionato. Domani alle 19, i rosanero scendono in campo a Marassi contro la Sampdoria. Inzaghi cambia qualcosa: Magnani e Johnsen sono confermati in difesa, mentre Gomes prende il posto di Segre a centrocampo. La squadra vuole continuare a muoversi con fiducia, anche se affronta un avversario che ha alcuni ex come Brunori e Soleri.

Il difensore, accolto da una standing ovation al rientro in campo al Barbera con l'Empoli, giocherà da braccetto di sinistra al posto di Ceccaroni. Il francese rileva il numero 8, sulla trequarti coppia inedita Palumbo-Johnsen a supporto di Pohjanpalo. Inzaghi carica i suoi: "Vogliamo fare un'altra grande gara, non possiamo fermarci adesso" Un impegno non semplice, non solo per il contesto ambientale del Ferraris ma anche per i recenti risultati dei blucerchiati: la squadra ligure è reduce da due vittorie consecutive contro Modena e Spezia. Gli uomini di Inzaghi, però, non vogliono fermarsi e proveranno a strappare l'intera posta in palio: vincere a Genova sarebbe una prova di maturità notevole.

