Salvini non fa sconti e avverte chi ha sabotato le ferrovie: «Ripagheranno tutti i danni». Il ministro annuncia un’inchiesta per terrorismo e promette che, una volta trovati i responsabili, il governo chiederà il risarcimento per i danni milionari. Intanto, il premier parla di violenti contro lo Stato.

Duro il ministro: «Aperta inchiesta per terrorismo». Il premier: «Violenti contro lo Stato». «Una volta individuati i responsabili, il ministero di Infrastrutture e Trasporti presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati». La nota, durissima, arriva dal Mit e si riferisce ai «sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo». Il ministero ha anche chiarito che «è pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini avverte: «Chi ha sabotato le ferrovie ripagherà tutti i danni»

Matteo Salvini ha rivolto un messaggio ai membri dissidenti della Lega durante la conclusione della manifestazione a Rivisondoli, in Abruzzo.

Durante la tre giorni della Lega a Rivisondoli, il segretario Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza di rimanere uniti nel partito, avvertendo Vannacci e altri membri: chi sceglie di uscire rischia di perdere una posizione stabile e di finire nel nulla.

