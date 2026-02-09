Salih Muslim l’emblema del Rojava curdo | L’invasione del nostro territorio è stata una cospirazione orchestrata dalla Turchia

Salih Muslim, leader del Rojava e figura simbolo della lotta curda, non ha dubbi: l’invasione turca nel nord della Siria è stata una vera e propria cospirazione. In un’intervista, Muslim denuncia come Ankara abbia orchestrato l’operazione militare per destabilizzare la regione e mettere sotto pressione le autonomie curde. La sua voce si aggiunge a quella di molti che chiedono di fermare le violenze e difendere il territorio.

Salih Muslim è una figura storica del Rojava, attualmente è membro del consiglio di presidenza del PYD, il Partito dell’Unione Democratica curdo che ha fondato agli inizi degli anni Duemila sulla base del confederalismo democratico socialista teorizzato da Abdullah Ocalan e ispirato al municipalismo libertario. Nel 2012 il PYD ha svolto un ruolo centrale nella costituzione dell’autoproclamata regione autonoma del Nord Est Siria – nota con il nome curdo di Rojava – la cui sorte ora è incerta in seguito all’offensiva militare del presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa, l’ex jihadista al Jolani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

