Salih Muslim l’emblema del Rojava curdo | L’invasione del nostro territorio è stata una cospirazione orchestrata dalla Turchia

Salih Muslim, leader del Rojava e figura simbolo della lotta curda, non ha dubbi: l’invasione turca nel nord della Siria è stata una vera e propria cospirazione. In un’intervista, Muslim denuncia come Ankara abbia orchestrato l’operazione militare per destabilizzare la regione e mettere sotto pressione le autonomie curde. La sua voce si aggiunge a quella di molti che chiedono di fermare le violenze e difendere il territorio.

Salih Muslim è una figura storica del Rojava, attualmente è membro del consiglio di presidenza del PYD, il Partito dell'Unione Democratica curdo che ha fondato agli inizi degli anni Duemila sulla base del confederalismo democratico socialista teorizzato da Abdullah Ocalan e ispirato al municipalismo libertario. Nel 2012 il PYD ha svolto un ruolo centrale nella costituzione dell'autoproclamata regione autonoma del Nord Est Siria – nota con il nome curdo di Rojava – la cui sorte ora è incerta in seguito all'offensiva militare del presidente ad interim siriano Ahmed al Sharaa, l'ex jihadista al Jolani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salih Muslim, l'emblema del Rojava curdo: "L'invasione del nostro territorio è stata una cospirazione orchestrata dalla Turchia" Approfondimenti su Salih Muslim Turchia, Erdogan prende di mira gli oppositori politici, difensori del Rojava curdo: maxi retata con 96 arresti Erdogan ha lanciato una vasta retata contro chi difende il Rojava curdo. La Turchia pressa le Forze Democratiche Siriane dopo l'accordo del 10 marzo: teme una collaborazione curdo-israeliana Dopo l'accordo del 10 marzo tra le Forze Democratiche Siriane e Damasco, la Turchia intensifica la pressione sui combattenti curdi, temendo una possibile collaborazione tra curdi e Israele.

