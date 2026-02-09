Salerno ospedale nega reparto femminile a transgender | interviene Fico

Questa mattina a Salerno si è scatenata una polemica dopo che un ospedale ha negato a una donna transgender il reparto femminile. La motivazione ufficiale riguarda il fatto che Iolanda è biologicamente un uomo. La decisione ha suscitato molte reazioni, con il deputato Fico che ha preso posizione sulla vicenda. La donna aveva cercato di accedere al reparto dedicato alle donne, ma le è stato negato l’ingresso. La vicenda mette ancora una volta in discussione i diritti delle persone transgender e il modo in cui vengono trattate negli ospedali italiani.

La Regione Campania, con il governatore Roberto Fico in prima persona, è intervenuta per risolvere il caso di Iolanda, la transgender che si è vista proporre il ricovero nel reparto maschile, in una stanza con cinque uomini, dopo sei giorni di degenza su una barella del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona, a Salerno. Alla base della scelta della struttura ospedaliera la circostanza che Iolanda è biologicamente un uomo e non può essere ricoverato nei reparti femminili. Ritenendo inaccettabile e lesiva della propria dignità la soluzione, Iolanda ha rifiutato il ricovero e ha abbandonato l'ospedale nonostante le precarie condizioni di salute, mettendo a rischio la propria incolumità fisica pur di non subire quella che ha vissuto come una vera e propria violenza psicologica.

