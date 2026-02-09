Salerno 66enne scomparso trovato senza vita nel fiume Calore

Questa mattina a Salerno è stato ritrovato senza vita il 66enne scomparso ieri pomeriggio. Il suo corpo è stato trovato nel guado del fiume Calore, dove era scomparso dopo essere stato visto l’ultima volta. La polizia sta indagando sulle cause della morte.

Il corpo dell'uomo di 66 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri in provincia di Salerno, è stato ritrovato nel guado del fiume Calore. È stato trovato senza vita l'uomo di 66 anni scomparso ieri pomeriggio dal comune di Castelcivita, in provincia di Salerno. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, nel guado del fiume Calore. L'uomo si era allontanato nel pomeriggio di ieri da una casa di riposo del territorio senza fare rientro. A dare l'allarme erano stati i familiari, che avevano avviato le ricerche e diffuso un appello pubblico. Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco, intervenuti assieme ai carabinieri della locale stazione.

