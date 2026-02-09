Safer Internet Day 2026 | il 77,5% degli studenti si dichiara dipendente dai dispositivi digitali

In vista del Safer Internet Day 2026, che si celebra il 10 febbraio, arrivano nuovi dati sull’uso dei dispositivi digitali tra gli adolescenti. Secondo un sondaggio recente, il 77,5% degli studenti si dichiara dipendente dai loro smartphone e tablet. La maggior parte di loro passa diverse ore al giorno davanti agli schermi, spesso senza rendersi conto dei rischi. Le scuole e le famiglie si preparano a discutere di più su come proteggere i giovani online.

In vista del Safer Internet Day 2026, in programma il 10 febbraio, emergono nuovi dati sull'uso dei dispositivi digitali tra gli adolescenti. A diffonderli è l' Osservatorio Scientifico sull'Educazione Digitale dell'Associazione Social Warning – Movimento Etico Digitale APS, che ha condotto nel 2025 una survey su oltre 20.000 studenti tra gli 11 e i 18 anni.

Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole.

