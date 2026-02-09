Sabotaggio treni s’indaga per terrorismo Aperto fascicolo dalla Dda

La Procura di Ancona ha aperto un’indagine per terrorismo dopo il sabotaggio di infrastrutture ferroviarie tra Pesaro e Bologna. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire chi abbia messo a soqquadro i binari e quale sia il movente. Nessuna vittima finora, ma l’episodio ha fatto scattare l’allarme tra le autorità.

Ancona, 9 febbraio 2026 – Un’indagine per terrorismo è stata aperta dalla Procura distrettuale antimafia di Ancona in seguito al sabotaggio di infrastrutture ferroviarie avvenuto nel fine settimana tra Pesaro e Bologna. L’ipotesi, al vaglio degli inquirenti, è che gli atti possano essere collegati a forme di protesta contro l’imminente inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e che vi sia un possibile collegamento tra gli eventi. La procura, guidata da Monica Garulli, ha iscritto nel fascicolo d’indagine diverse ipotesi di reato: danneggiamento a seguito di incendio, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e, la più grave, associazione con finalità di terrorismo, anche di matrice internazionale o eversiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ancona Procura

La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per un incendio che ha danneggiato un treno e interrotto il servizio.

La polizia indaga su un sabotaggio ai treni avvenuto a Bologna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ancona Procura

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, ordigni rudimentali con bottiglie infiammabili e timer; Sabotaggio a Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: trovati due ordigni. Il sospetto dell’attacco alle Olimpiadi, Salvini: Un attentato, qualcuno vuole male all’Italia; Sabotaggi sulle ferrovie, s’indaga per terrorismo: azioni coordinate tra Bologna e Pesaro; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato.

Sabotaggi ai treni: si indaga per terrorismo/ L’ipotesi: una prova di forza in vista di attacchi più graviSabotaggi ai treni, si indaga anche per terrorismo: gli inquirenti cercano i responsabili e il MIT è pronto a fargli pagare i danni ... ilsussidiario.net

Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finoraNel primo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 un presunto sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro ha mandato in tilt i treni di mezza Italia, con pesanti ritardi e cancellazioni ... tg24.sky.it

Il sabotaggio ai treni, su un blog anarchico si esulta #ANSA facebook

Il sabotaggio ai treni, su un blog anarchico si esulta #ANSA x.com