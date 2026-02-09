Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e scrivono di aver preso di mira le Olimpiadi e chi le organizza. Dopo due giorni, un post sul blog Sottobosko esprime chiaramente la loro volontà di colpire gli eventi olimpici e chi li sostiene. Le autorità ora si preparano a rispondere con condanne dure, come ha detto il ministro Piantedosi. La polizia intensifica le indagini per individuare i responsabili.

Dopo due giorni è arrivata la rivendicazione: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce». Tra le pagine del blog anarchico-antagonista Sottobosko, un post parla con esaltazione dei sabotaggi dei giorni scorsi, che hanno mandato in tilt le linee ferroviarie vicino a Bologna e a Pesaro, provocando cancellazioni dei treni e ritardi fino a due ore e mezza. E, come hanno sospettato fin dal primo momento gli investigatori, la matrice è quella anarchica: «Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore-si legge nel post-La mattina del 7 febbraio, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi della Vergogna di Milano-Cortina 2026, ben tre sono state le linee ferroviarie sabotate e bloccate fino al pomeriggio». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sabotaggio treni, la "rivendicazione" degli anarchici: «Fuoco alle olimpiadi e a chi le produce». Piantedosi: «Ora servono condanne esemplari»

Gli anarchici rivendicano gli attentati alle ferrovie di Bologna e Pesaro, avvenuti lo scorso sabato.

Gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni e minacciano di colpire le Olimpiadi.

