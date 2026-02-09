Questa mattina le forze dell’ordine hanno avviato indagini su un sabotaggio alla stazione di Pesaro. Gli inquirenti sospettano che dietro l’episodio ci siano motivi legati al terrorismo e a un attentato ai trasporti. Al momento, nessun dettaglio ufficiale, ma le verifiche continuano per capire cosa sia realmente successo.

PESARO - Sabotaggio alla stazione di Pesaro: attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorismo spuntano come ipotesi di reato su cui lavorare. Tanto che prende corpo la possibilità che l’indagine possa passare di mano ed essere di competenza della Dda, ovvero della Direzione distrettuale antimafia e non della procura ordinaria. Gli investigatori stanno continuando a indagare sull’incendio a un pozzetto all’ingresso nord della stazione di Pesaro in cui erano presenti dei cavi elettrici e a una vicina cabina dedicata alla movimentazione degli scambi. La manomissione Le fiamme hanno manomesso l’impianto nella notte e la circolazione è stata rallentata quando non soppressa per buona parte della giornata di sabato lungo la linea adriatica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sabotaggio ai treni, indagini mirate: focus su terrorismo e attentato ai trasporti

Approfondimenti su Pesaro Stazioni

La polizia indaga su un attentato ai treni avvenuto sabato mattina a Bologna.

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell’Alta Velocità nel nodo ferroviario.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pesaro Stazioni

Argomenti discussi: Sabotaggio treni, ordigni rudimentali con bottiglie infiammabili e timer; Sabotaggio ai treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasporti; Sabotaggio ai treni, indagini mirate: focus su terrorismo e attentato ai trasporti; Sabotaggio treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasporti. Mit: Chiederemo danni milionari ai responsabili.

Sabotaggio treni, indagine della Dda di Ancona anche per terrorismoLa Procura distrettuale antimafia di Ancona ha aperto un fascicolo contro ignoti per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finali ... veratv.it

Sabotaggio ai treni, piazzati ordigni con bottiglie infiammabili. Cosa sappiamoA causare alcuni dei danneggiamenti sono stati dei dispositivi incendiari che, piazzati nei pozzetti della ferrovia a Castel Maggiore, hanno causato danni all'infrastruttura di rete. Secondo gli inqui ... tg24.sky.it

Sabotaggio ai treni, indagini mirate: focus su terrorismo e attentato ai trasporti facebook

Sabotaggio ai treni, si indaga per terrorismo x.com