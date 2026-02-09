Sabotaggi sulle ferrovie s?indaga per terrorismo | azioni coordinate tra Bologna e Pesaro

La polizia indaga su una serie di sabotaggi alle ferrovie tra Bologna e Pesaro. Gli agenti hanno trovato un ordigno a Bologna, ancora intatto, che potrebbe essere utile per risalire agli autori. Si tratta di un esplosivo artigianale, ma costruito da qualcuno con competenze e conoscenze specifiche. Le autorità temono un’azione coordinata e stanno lavorando per scoprire chi c’è dietro.

Uno degli ordigni a Bologna è stato trovato intatto e questo aiuterà le indagini: era artigianale, ma comunque realizzato da chi ha esperienza e conoscenze. C'era un innesco, un timer, della benzina, dell'acceleratore tipo Diavolina e una bottiglia di plastica. All'alba di sabato era stato posizionato in un pozzetto dei binari dell'Alta Velocità che collega il capoluogo emiliano al Veneto, all'altezza di Castel Maggiore. Strategia Gli ordigni erano due: quello in direzione Sud non ha funzionato ed è stato recuperato dalla polizia, in particolare dalla Digos che indaga insieme alla Polfer; quello in direzione Nord invece ha sviluppato l'incendio e danneggiato i cavi, bloccando il traffico ferroviario all'indomani della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi dell'Alta Velocità nel nodo ferroviario.

Le autorità indagano sui sabotaggi ai cavi Av a Bologna Centrale, avvenuti il primo giorno delle Olimpiadi.

